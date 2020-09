L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla circolare dell’assessore regionale Lagalla. Mascherine obbligatorie solo fuori dall’aula o, anche dentro, quando non può essere garantito il metro di distanza. Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione, chiarisce che la nuova ordinanza del presidente della Regione relativa all’obbligo di indossare le mascherine nei «luoghi aperti al pubblico, in contesti di presenze di più soggetti» non cambia le regole fissate per i contesti scolastici. L’obbligo all’uso delle mascherine chirurgiche rimane circoscritto agli spazi comuni extra-aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e all’interno dell’aula, solo se gli studenti si trovano in movimento. È ammessa anche la personalizzazione del dispositivo, attraverso l’uso dei colori, per «promuovere nei bambini una interpretazione ludica dell’adozione della mascherina».