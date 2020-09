L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Trapani. Nuova cessione in vista: questa volta al Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”. Oggi il Trapani è atteso a Brescia, ma la sfida di Coppa Italia verrà disertata. Se domenica prossima il Trapani non dovesse presentarsi neppure a Catanzaro, dove è in programma la seconda giornata, sarebbe escluso dal campionato di Serie C. Entro domani la società dovrà pagare gli stipendi relativi al mese di giugno (650 mila euro), senza i quali scatterebbe un’ulteriore penalizzazione.