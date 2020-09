L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus nel Palermitano. Sono 92 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, numeri da record. Slitta di 24 ore la riapertura della piscina comunale, prevista per oggi alle 14. Nel mentre un dipendente della Coime, è risultato positivo al Covid-19. «Abbiamo avvisato l’Asp – dice il dirigente Francesco Teriaca – e presentato gli elenchi dei dipendenti che hanno lavorato con l’operaio e attendiamo che l’Asp inizi i tamponi e i controlli». Contagi in aumento, anche in provincia. A Bagheria i positivi sono 39. A San Giuseppe Jato un altro sacerdote è positivo al Covid-19 e sono state sospese le prime comunioni e la messa nei giorni feriali celebrata nella Chiesa madre.