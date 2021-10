L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un nuovo cantiere pronto a partire in città.

In arrivo nuovi cantieri su via Messina Marine. Ieri, infatti, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della rete fognaria a sistema separato che rientrano nel più ampio programma di sistemazione della condotta comunale. E non sono gli unici in una città dai mille cantieri aperti dei quali si conosce la data d’inizio dei lavori ma non quella della loro conclusione, che viene procrastinata negli anni.

È sotto gli occhi di tutti l’iter interminabile del passante ferroviario, ancora in fase di ultimazione, come gli innumerevoli interventi sull’impiantistica sportiva. Temi caldi su cui diamo contezza in queste pagine. Per ciò che attiene ai lavori sulla rete fognaria, il nuovo tratto è compreso tra il fiume Oreto e piazza Sperone: poco più di due chilometri.

Ma non è poco, anche se si tratta di un’opera fondamentale per il processo di disinquinamento della costa sud. «Questi lavori rappresentano – ha commentato l’assessore Maria Prestigiacomo – un passo avanti per dotare la città, dal centro alle zone periferiche, di un sistema integrato di fognatura, concentrazione e depurazione che consenta di ridurre, fino ad azzerarlo, l’inquinamento del mare dovuto agli scarichi e quindi evitare ulteriori sanzioni europee. Un ulteriore passo perché tutta la costa possa essere finalmente balneabile».