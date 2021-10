L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla falsa ripartenza degli impianti sportivi a Palermo.

Nuova stagione sportiva, vecchi problemi per gli impianti sportivi della città. C’è una parola che aleggia sulle condizioni delle strutture che dovrebbero ospitare gli eventi sportivi delle società che provano a tenere alto il nome della città e questa parola è: inagibilità.

Così, succede che pochi giorni fa, nel giro di una settimana, le tribune dello Stadio delle Palme diventano inagibili per una manifestazione regionale che ospitava atleti disabili da tutta la Sicilia, quando sette giorni prima, invece, erano state tenute aperte per i campionati nazionali di atletica. Ma accade pure che la squadra di calcio femminile del Palermo sia costretta a chiedere ospitalità in altri Comuni, altrimenti non potrebbe iscriversi al campionato. Ora, però, certe brutte figure non restano circoscritte ai confini della città o della regione, ma ci sono casi in cui travalicano fino a diventare figuracce internazionali.

È così per quanto riguarda la piscina comunale e quello che succederà da oggi a domenica nell’impianto di viale del Fante, dove la squadra di pallanuoto del Telimar è attesa da un appuntamento storico, ospitando per la prima volta in città partite di livello europeo nel secondo turno della Len Euro Cup contro il Team Strasbourg, il Vk Sabac e il Bvsc Zuglo Budapest.