L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su uno schianto avvenuto dopo le nozze in cui è rimasta gravemente ferita una donna.

Una giornata di festa finita nella maniera peggiore.

Una sposa che poche ore dopo aver detto il “sì” più bello della sua vita scappa in ospedale tra le lacrime perché la sua famiglia ha avuto un bruttissimo incidente, sua sorella è in gravissime condizioni e lei vuole starle vicino a tutti i costi.

Una storia davvero triste, quella dello schianto di via Ernesto Basile, poco prima della cittadella universitaria, avvenuta nella notte tra mercoledì e ieri. Quattro persone sono rimaste ferite: un uomo di 70 anni, la moglie, la figlia di 32 anni e un’altra persona.

Tutti tornavano verso la città, dopo aver percorso la Palermo-Sciacca, ed erano reduci dal matrimonio dell’altra figlia, che si era sposata poche ore prima.

Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani, chi era alla guida dell’auto ha improvvisamente perso il controllo, con l’auto, una Golf, che si è schiantata. Subito sono arrivati i soccorsi, con i quattro che erano dentro la vettura portate dalle ambulanze in codice rosso. Per due di loro, tra cui il settantenne alla guida, la prognosi è riservata ma la condizioni non sono gravi, una è ricoverata in ospedale mentre a preoccupare, e molto, è la ragazza di 32 anni che si trova nel reparto di seconda rianimazione dell’ospedale Civico: è stata operata in neurochirurgia e purtroppo i suoi traumi sono giudicati estremamente seri.