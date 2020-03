L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla possibilità di vedere il Palermo promosso d’ufficio in Serie C. Questo sarebbe il principale effetto di un’eventuale cristallizzazione della classifica. Tuttavia, se si dovesse andare incontro all’annullamento della stagione, il Palermo dovrebbe puntare al ripescaggio per tentare la scalata verso la Serie C. Al momento, dai dilettanti si spinge per la soluzione che vedrebbe due promosse in ogni girone.