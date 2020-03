L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord del Palermo Primavera. Quattro anni fa, i rosa incantarono alla Coppa Carnevale di Viareggio, ma persero in finale contro la Juventus, a causa di un rigore dubbio. Il cammino della squadra fu storico e a trascinarla c’era La Gumina. I ragazzi di Bosi si esaltarono nella fase a eliminazione diretta: 2-1 al Genoa agli ottavi, 1-0 alla Virtus Entella ai quarti e 3-2 all’Inter in semifinale. Finale persa contro la Juventus. La Gumina segnò in tutte le partite, ma non bastò.