L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Domenico Cottone, presidente del Marsala: «I giocatori, visto l’aggravarsi dell’emergenza, hanno preso la decisione di andare via. Attendiamo sereni cosa stabilirà adesso la Federazione, fermo restando che a mio avviso c’è solo da trovare una soluzione per non compromettere anche il regolare inizio della prossima stagione. Il Marsala, che aveva già problemi economici, risentirà della situazione. Occorre prendere decisioni oculate. E i tifosi devono capire».