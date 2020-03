L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ipotesi ripescaggio per l’Akragas. Prima del blocco, la società biancazzurra aveva intavolato alcune interlocuzioni per programmare il futuro. Russello afferma: «L’ideale sarebbe avere qualche mese di tempo per ragionare sulle mosse da fare. La crisi rischia di far sparire un terzo delle società che attualmente disputano il campionato di Serie D e nulla toglie che, se faremo i passi giusti, potremmo provare a bussare alle porte della Lega nazionale Dilettanti».