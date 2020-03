L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla protesta dei sindaci relativamente ai 400 milioni stabiliti dal Governo nazionale per aiutare le famiglie in difficoltà. I Comuni chiedono di più: «Quattrocento milioni possono bastare soltanto fino alla prima metà di aprile, bisogna pensare invece ai mesi che verranno, e la cifra di 1 miliardo può essere una prima risposta efficace per gli 8mila comuni italiani», spiega il vicepresidente Anci Roberto Pella.