L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul triste record della Sicilia. Nella classifica della povertà, l’amara leadership spetta alla Campania con oltre 530 mila persone che hanno bisogno di aiuti per mangiare, seguita dalla Sicilia con 364 mila persone. Seguono Calabria, Lazio e Lombardia. Il ministro Bellanova afferma: «La platea delle persone più fragili è destinata tragicamente ad ampliarsi. Penso a figure differenti: quelle che fino a ieri erano occupate nelle collaborazioni domestiche, ad esempio, e che adesso sono costrette a rimanere a casa, quelli occupati nei lavori saltuari, quelle partite Iva che se non lavorano, e non guadagnano, non sanno già adesso come fare».