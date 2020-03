L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino diffuso ieri, il numero degli ammalati in degenza è aumentato di dieci, portando il totale dei ricoveri a 522. I nuovi contagiati sono 88, per un totale di 1.330 persone infette. La Sicilia è la regione in cui il virus incide di meno, ma il numero delle vittime non è da trascurare. Tra queste, una ragazza con patologie pregresse deceduta ieri all’ospedale di Enna e fino a pochi giorni fa ospite dell’Istituto Oasi di Troina, comune in cui la Regione ha istituito una nuova zona rossa.