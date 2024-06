Gds: “Palermo, in avanti c’è la suggestione Lapadula”

Le colonne odierne de “Il Giornale di Sicilia” dedicano spazio al calciomercato del Palermo, ponendo soprattutto i riflettori sul profilo di Gianluca Lapadula del Cagliari.

Il Palermo sta valutando attentamente le mosse per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di partenza del capitano Matteo Brunori. Un nome di grande interesse sul taccuino di De Sanctis è quello di Gianluca Lapadula, attualmente attaccante del Cagliari. Lapadula, che ha giocato un ruolo cruciale nella promozione del Cagliari in Serie B nel 2022/23 segnando numerosi gol, ha visto la sua posizione indebolirsi nell’ultima stagione a causa di infortuni. Se dovesse decidere di rilanciarsi in Serie B, il Palermo sarebbe pronto ad accoglierlo come punto di riferimento offensivo, considerando il suo carisma ed esperienza. Tuttavia, anche Pisa, Sampdoria e Brescia hanno mostrato interesse per il giocatore, impegnato attualmente in Coppa America.

Il destino di Lapadula è strettamente legato a quello di Brunori, che continua ad avere molti pretendenti. Nonostante l’interesse di Empoli, Lecce e Genoa, nessuna offerta concreta è stata ancora presentata. Il Palermo spera di ottenere almeno 6 milioni di euro dalla sua cessione. In Serie B, Sassuolo e Cremonese hanno mostrato interesse, ma il Palermo preferirebbe non cedere Brunori a una diretta concorrente, e il giocatore non sembra particolarmente entusiasta di rimanere in cadetteria.

Nel frattempo, si registrano progressi significativi per il rinnovo del contratto di Jacopo Segre, con un prolungamento fino a giugno 2027 che potrebbe essere ufficializzato a breve.

Per quanto riguarda le alternative in attacco, il nome di Salvatore Esposito potrebbe uscire dalla lista, dato che l’Empoli sta intensificando i contatti con l’Inter per assicurarsi il giocatore. Rimane vivo l’interesse per Samuele Mulattieri, che ha già lavorato con Dionisi a Sassuolo, ma i neroverdi potrebbero concedergli una seconda possibilità dopo una prima stagione deludente.