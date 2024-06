Escl. Ds Cagliari: «Lapadula concentrato sulla Coppa America. Le voci sul Palermo…»

«Lapadula al Palermo? Non c’è ancora nulla di concreto sul quale poter ragionare. Il ragazzo in questo momento è impegnato nella Coppa America ed è concentrato sulla propria Nazionale. Vedremo quello che succederà. Di certo in questo momento tutti sono cedibili e incedibili. Dipende sempre da quali situazioni si prospetteranno». Questo il pensiero ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, in merito alle voci di mercato delle ultime ore.

Ripartirete dal tecnico Nicola?

«Penso proprio di sì. Manca poco alla chiusura dell’accordo con l’Empoli»