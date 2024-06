Euro 2024, De La Fuente presenta Spagna-Italia: «Questa è la partita più importante»

Alle 21 di domani sera, giovedì 20 giugno, l’Italia affronterà la Spagna in occasione della seconda giornata della fase a gironi degli Europei. Il CT delle furie rosse, Luis De La Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Questa è la partita più importante. L’Italia ha giovani che conosciamo molto bene. Mi piace come sono competitivi, hanno grandi individualità. È come se ci guardassimo allo specchio. Siamo molto equilibrati, sarà una partita equilibrata. Rodri? Per noi è un giocatore fondamentale. Fisicamente sta bene. Le sensazioni sono positive. Pensiamo sempre di poter migliorare. Questo è un viaggio lungo e difficile. Conosciamo il potenziale delle squadre. Non siamo sorpresi dalla prestazione della Francia , Germania, Portogallo, Italia…Con umiltà, continueremo a lavorare per continuare a migliorare. Cerchiamo di essere superiori agli avversari interpretando ogni situazione di gioco. Abbiamo giocatori che propongono registri diversi. Dobbiamo interpretare tutti questi scenari sfruttando le caratteristiche dei nostri calciatori».