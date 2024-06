Calciomercato Brescia: obiettivo Corrado per la fascia sinistra. La situazione

Il Brescia guarda in casa Ternana, retrocessa in Serie C nell’ultima stagione appena conclusa, per rinforzare la corsia mancina. La società lombarda avrebbe messo nel mirino Niccolò Corrado, legato agli umbri con un contratto di altri due anni. Secondo quanto riportato da BresciaOggi.it il club di Massimo Cellino avrebbe formulato un’offerta da circa 400 mila euro, ma servirebbero circa 800 mila euro per arrivare alla fumata bianca.

