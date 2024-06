Gds: “Palermo, Barbera e Torretta. Cominciati i lavori di rizollatura”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” dedica spazio ai lavori di rinnovamento dei manti erbosi all’interno del Palermo City Football Academy e dello stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero, oltre a lavorare sulla costruzione dell’organico per la nuova stagione, si sta concentrando anche sugli aspetti infrastrutturali. In particolare, al Palermo CFA di Toretta e allo stadio Renzo Barbera sono in corso opere di rinnovamento dei manti erbosi per prepararsi al meglio ai prossimi impegni ufficiali. Questi lavori ordinari di ripristino, iniziati al termine delle attività sportive, non ostacoleranno l’utilizzo del nuovo centro sportivo inaugurato lo scorso aprile.

Al Barbera, oltre al rifacimento del terreno di gioco, sono necessari interventi di ammodernamento strutturale che richiedono investimenti capaci di garantire una certa redditività. Tra i lavori programmati, come annunciato dall’amministratore delegato Gardini, ci sono il rifacimento dell’impianto di illuminazione, l’installazione di un nuovo sistema di led bordocampo e di un nuovo sistema di videosorveglianza. Tuttavia, questi interventi non sono sufficienti a rendere l’impianto più confortevole; sono necessari ulteriori e più significativi interventi, che richiedono investimenti più consistenti. Il CFG, pur non spaventato dai costi, richiede garanzie prima di procedere con tali investimenti.

Le trattative con il Comune di Palermo sono in corso e il sindaco Lagalla si è mostrato attento alle necessità del club. Gardini ha spiegato che stanno lavorando per trovare un accordo affinché lo stadio Barbera possa soddisfare i requisiti estetici e funzionali necessari per una squadra di calcio competitiva.