Gds: “Palermo, il futuro di Nedelcearu e Lucioni resta in bilico. Le ultime”

Le pagine dell’edizione di oggi de “Il Giornale di Sicilia” si soffermano anche sulle probabili cessioni del Palermo in vista della sessione di calciomercato estivo.

Il Palermo è impegnato anche a rinforzare la difesa, un reparto che nella scorsa stagione ha mostrato diverse lacune in termini di gol incassati. La situazione è ancora in evoluzione e prima di procedere con delle cessioni, il club vuole assicurarsi i sostituti degli eventuali partenti.

Tra i nomi sul taccuino per il reparto arretrato ci sono diversi profili interessanti. La pista che porta a Ferrari rimane aperta, anche se il Venezia, squadra di Serie A, si è inserito nella trattativa. Tuttavia, il Palermo può vantare in panchina il tecnico Dionisi, che conosce molto bene il difensore classe 1992. Un altro profilo considerato è Nikolaou, difensore greco attualmente in forza allo Spezia, che Dionisi ha già allenato all’Empoli. Sullo sfondo c’è anche il nome di Gyomber, centrale slovacco della Salernitana, su cui il club campano sta riflettendo, anche se potrebbe restare essendo un calciatore bandiera.

Attualmente, il Palermo ha un difensore in meno rispetto alla scorsa stagione, Marco Marconi, a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza a fine mese. Oltre a Marconi, il club potrebbe decidere di cambiare altri elementi. Tra questi c’è Lucioni, che piace molto allo Spezia. L’esperto difensore è legato al Palermo fino al 2025, ma una possibile offerta biennale potrebbe spingerlo a considerare una nuova avventura.

In bilico è anche la posizione di Nedelcearu, impegnato con la nazionale rumena agli Europei. L’ex Crotone si è sempre dimostrato affidabile e potrebbe continuare a essere una pedina importante per la squadra, ma le valutazioni sul suo futuro verranno fatte al suo rientro.