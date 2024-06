Gds: “Il «picciotto» è in uscita dal Parma. Palermo, a sinistra si fa largo Di Chiara”

Le pagine de “Il Giornale di Sicilia” di questa mattina dedicano spazio al mercato in entrata del Palermo, soffermandosi particolarmente sul profilo di Gianluca Di Chiara.

La questione del terzino sinistro per il Palermo è piuttosto complessa. Lund è un punto fermo, ma potrebbe essere impegnato con la nazionale degli Stati Uniti fino a metà luglio per la Coppa America. Nel frattempo, Aurelio potrebbe essere mandato in prestito per fare esperienza, con lo Spezia che ha mostrato interesse.

Per quanto riguarda le entrate, il nuovo nome per la fascia sinistra è Gianluca Di Chiara, palermitano classe 1993 attualmente in uscita dal Parma. Il Parma ha già trovato un sostituto per Di Chiara, con l’arrivo di Valeri dal Frosinone. Di Chiara ha già avuto un’esperienza con il Palermo, inizialmente con la formazione Primavera nella stagione 2011-2012, prima di essere girato in prestito a Pavia e Latina e poi ceduto definitivamente al Catanzaro. Anche quest’ultimo club è interessato al giocatore, oltre al Palermo.

Di Chiara è un terzino sinistro capace di saltare l’uomo e mettere cross precisi. Nella scorsa stagione, ha giocato con continuità sotto la guida di Pecchia al Parma, ma l’arrivo di un altro giocatore importante nel suo ruolo potrebbe spingere il club gialloblù a privarsene. Il contratto di Di Chiara scadrà tra 12 mesi, con un’opzione di rinnovo, quindi il costo per portarlo in rosanero sarebbe minimo.

De Sanctis, dopo la sua esperienza a Salerno terminata con una risoluzione consensuale per divergenze con la società, è al lavoro con grande entusiasmo a Palermo. Vede questa piazza come un’opportunità per rilanciarsi e costruire un organico competitivo che possa lottare per la promozione in Serie A.