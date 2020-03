L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby Palermo-Catania, che oggi spegne 108 candelina, seppur non ufficialmente. Le due big isolane hanno incrociato il loro cammino nel 1912, nella Lipton Challenge Cup. Scontro impari, sulla carta e non solo, quello che si tenne il 17 marzo 1912 per dare il via alla competizione. I rosanero si imposero con un netto 6-0 nei confronti degli etnei, scatenandosi nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di una sola rete. Per vedere il derby di Sicilia nei taccuini ufficiali bisognerà attendere fino al 1935, col primo scontro in Coppa Italia disputato nel capoluogo etneo (vinto per 1-0 dai rossazzurri). Da allora, Palermo e Catania si sono affrontate in 84 incontri ufficiali, con uno score che vede i rosanero vincenti in 25 volte contro le 20 dei catanesi, mentre in 39 occasioni il derby si è concluso in parità. Come l’ultima volta, che risale al 2013: al «Massimino» finì 1-1, con reti di Barrientos e Ilicic allo scadere. Sette anni dopo, il derby continua a non disputarsi. Un derby che oggi festeggia 108 anni di storia.