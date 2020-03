L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” sullo stop degli allenamenti del Palermo, che verrà inevitabilmente prolungato. Già in giornata, il club potrebbe comunicare ai calciatori un ulteriore periodo di interruzione delle attività. Inizialmente, la sospensione è stata definita per sette giorni, adesso si attendono ulteriori indicazioni. Nel mentre, i calciatori rosa proseguono allenamenti personalizzati tra le mura domestiche, mantenendo un contatto quotidiano con lo staff sanitario per qualunque tipo di questione.