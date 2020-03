L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rebus under del Palermo. Si vuole evitare una “diaspora”, quella dei calciatori, nel caso in cui la stagione dovesse proseguire oltre il 30 giugno 2020. In quella data, infatti, scadono gli accordi con i tesserati e i prestiti dai club professionistici. Le norme attuali, non prevedendo il caso di una sospensione dei campionati, non concedono possibilità di rinviare le scadenze contrattuali, ed è appunto per questo che verrà chiesta da tutte le Leghe una deroga in ambito federale. Per i giocatori di proprietà, l’ostacolo è facilmente aggirabile, perché alla scadenza sarebbero svincolati e potrebbero comunque accordarsi nuovamente col club. Con quelli di proprietà di altri club, invece, la situazione sarebbe decisamente più complessa. I rosanero, inoltre, hanno ben sette elementi in organico a titolo temporaneo. Tutti under, tra cui tutti i 2001 con almeno una presenza da titolare in stagione: Fallani dalla Spal, Felici dal Lecce e Silipo dalla Roma, col solo Ferrante giunto in Sicilia da svincolato. Ieri è emersa l’idea di prolungare tutti i contratti fino al 15 luglio, data entro cui il sistema calcistico italiano conta di portare a termine la stagione attuale. La palla passerà alla FIGC, che dovrà modificare le Noif (Norme organizzative interne federali) per posticipare le scadenze.