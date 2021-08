L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza rifiuti a Palermo.

«Una muragliata di spazzatura di oltre 50 metri a pochi passi dalla chiesa di San Pio X, a piazza Guadagna, ha gettato nella disperazione i residenti – denunciano Igor Gelarda e Elisabetta Luparello, della Lega -. Dopo diversi giorni di mancata raccolta hanno bloccato il transito delle auto con la stessa spazzatura riversata per strada. Siamo in una situazione di grave emergenza anche sanitaria. L’intervento del prefetto è assolutamente necessario».

In otto anni dalla nascita di Rap, degli iniziali 2300 operatori ne sono rimasti 1700, con quasi 700 in meno in organico che non sono stati sostituiti.