L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul raid di Falsomiele.

Rimane piantonato in ospedale e ancora in silenzio. Ancora da chiarire il movente che ha spinto Giuseppe Napoli, 49 anni, a fare fuoro contro una donna e il cugino nel residence di via dell’Airone a Falsomiele. Entrambi hanno detto di non conoscere l’uomo.

Non convincono molti dettagli della ricostruzione emersa. L’indagato per il tentato duplice omicidio a febbraio 2019, nel giorno di San Valentino, era stato arrestato per una rapina alla farmacia di via Villagrazia.