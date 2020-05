L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei giovani in giro a Palermo nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il sindaco Orlando ha dichiarato: «Ho chiesto alla polizia municipale di denunciare alla Procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti che mettono a rischio la propria e altrui salute».A preoccupare Orlando – si legge – è non solo quello che sta già accadendo sulle strade dallo scorso lunedì, giorno in cui per decreto è stata allentata la «morsa» della quarantena precauzionale (e in molte strade, come via Maqueda, è subito ripreso fittissimo il «passìo»), ma anche ciò che si preannuncia per questo fine settimana che sotto il profilo meteorologico sarà bellissimo e quasi estivo ma rischia per questo di «essere pericolosissimo sotto il profilo sanitario».