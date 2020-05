L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del ritrovamento di due telefonini al Pagliarelli di Palermo. Un recluso al momento del controllo ha inghiottito un cellulare che poi è stato recuperato grazie ad un intervento d’urgenza in ospedale – si legge -. I due microcellulari sono stati trovati nel corso di un blitz notturno del reparto di polizia penitenziaria dell’istituto. I controlli sono scattati, coordinati dal commissario capo Giuseppe Rizzo, nel reparto sicurezza 3. Nel marzo scorso anche nel carcere di Trapani venne trovato un micro cellulare. Pure in quella struttura c’erano state delle proteste, scattate in contemporanea in tutta Italia. Dopo una perquisizione – prosegue il quotidiano – venne scoperto un telefonino di soli 5,2 centimetri, che un detenuto aveva nascosto dentro l’ano.