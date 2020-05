L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla dei cambiamenti che ci saranno nelle attività che riapriranno a breve in Italia. Tavoli distanziati per muoversi in almeno 4 metri quadri. Questa è la soluzione che potrebbe essere adottata per riaprire bar e ristoranti dal 18 maggio. Per chi va al bar e rimane al bancone la distanza minima sarà un metro e 20 centimetri dalle altre persone – prosegue il quotidiano -. Quando si sta seduti non ci sono obblighi sulle protezioni, ma per andare al bagno o alla cassa sarà obbligatorio anche per i clienti indossare la mascherina. All’ingresso e alle casse sarà obbligatorio il dispenser del disinfettante, i locali dovranno essere sanificati e ventilati, per impedire le file potrebbe diventare obbligatoria la prenotazione.