L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le parole del Ministro Francesco Boccia. Quando riapriranno i bar e i ristoranti? «Stiamo definendo le linee nazionali di sicurezza, che riguardano i lavoratori e i clienti. Arriveranno appena avremo anche i dati dei contagi dopo le prime riaperture. Se l’epidemia continuerà a calare il governo conferma che le Regioni dal 18 maggio potranno aprire le attività economiche sulla base della situazione dei loro territori». Per parrucchieri e centri estetici il calendario sarà lo stesso? «Certo. Attendere le linee guida vuol dire mettere lavoratori e clienti nelle condizioni di sicurezza. Ho avuto un lungo e cordiale colloquio con il presidente della Lombardia Attilio Fontana e ci siamo trovati d’accordo sull’esigenza di esercitare il massimo della prudenza in questa fase delicatissima». Ci sono dati allarmanti? «Gli ultimi dati dell’Inail dicono che 300 persone al giorno in Italia si contagiano sul posto di lavoro e dieci muoiono. E il lockdown si è allentato da una settimana soltanto. Se si parte senza regole e senza protocolli chi si assumerà la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori?».