Il varo del decreto Maggio da 55 miliardi di euro destinato al sostegno a imprese, lavoratori e famiglie slitta ancora. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere della Sera, il provvedimento, atteso già nel mese di aprile, si configura come una maxi manovra indispensabile per fare fronte agli effetti del lockdown e dell’emergenza sanitaria. Il valore del bonus baby sitter dovrebbe aumentare da 600 a 1.200 euro e potrà essere utilizzato anche per centri estivi. Per medici e infermieri il bonus per i servizi di baby sitting sale a 2 mila euro. Sul fronte dello smart working viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, la possibilità di svolgere la propria attività da casa.