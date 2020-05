L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle spiagge siciliane. Mare pulito, spiagge dorate, servizi efficienti – scrive il quotidiano -. Sono 7 le spiagge che, per l’edizione numero 34, hanno ottenutola Bandiera Blu 2020 assegnata dalla Fee, l’ong danese Foundation for environmental education. Una riconferma per le spiagge della Sicilia: bandiera blu per Menfi, nell’agrigentino, con il Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo. Ed ancora per Tusa con la spiaggia Lampare e spiaggia Marina. Poi ancora le Eolie con Lipari, Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto ed Acquacalda. Nella zona jonica del messinese la Bandiera blu sventolerà sul lungomare di Santa Teresa di Riva mentre in provincia di Ragusa sono tre le località che hanno ottenuto il riconoscimento: Ispica con i tre tratti di Punta Ciriga e Santa Mariadel Focallo, Pozzallo con le spiagge di Pietre Nere e Raganzino e il capoluogo con Marina di Ragusa.