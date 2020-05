L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Cassa Integrazione. Secondo i dati forniti dalla direzione regionale dell’Inps, fino a giovedì scorsole domande ricevute dalla Regione sono state 7.855, circa3.800 in più rispetto a lunedì 4. La task force messa in piedi dall’assessorato, riesce a smaltire poco più di un migliaio di pratiche al giorno – scrive il quotidiano – e andando di questo passo ci vogliono altri 20-25 giorni lavorativi. Prosegue senza intoppi invece l’iter della cassa integrazione ordinaria: nell’isola su 20.594 pratiche l’Inps ne ha autorizzate 19.470. Per velocizzare le operazioni, la direzione nazionale dell’Inps, ha annunciato che saranno pagate con bonifico domiciliato presso Poste Italiane nel caso in cui l’iban comunicato con la domanda non sia esatto.