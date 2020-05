L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della stagione dei saldi, che partirà il primo agosto e non come al solito il 4 luglio. Questa sarebbe stata la decisione presa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nella riunione di ieri – scrive il quotidiano -. «La decisione – si legge in una nota – nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e dalle conseguenti misure».