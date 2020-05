L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’inizio dei test sierologici nell’isola. I primi a essere sottoposti ai test – si legge – saranno medici e personale dipendente delle strutture sanitarie insieme ai medici di famiglia e a quanti lavorano nei presidi di continuità assistenziale. Fra i primi anche gli operatori del 118, il personale in servizio nelle carcere e i detenuti.Possono sottoporsi a questi test anche tutti gli altri cittadini rivolgendosi a uno dei centri abilitati indicati sul sito www.qualitasiciliassr.it -prosegue il quotidiano – oppure sul portale della Regione (www.regione.sicilia.it) cliccando sulla sezione Covid. Il costo per chi si sottopone al test privatamente è di 15 euro per la ricerca degli anticorpi IgG, altri 15 euro per gli anticorpiIg M e IgA e 2,58 euro per il prelievo. Chi volesse sottoporsi al prelievo a casa propria potrà farlo pagando 10 euro in più ed evitando però il rischio di assembramenti nei luoghi di lavoro o in quelli indicati dalle Asp.