L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul pericolo frane all’Addaura. E’ stato segnalato un rischio “imminente” di caduta massi dal costone roccioso che minaccia alcune abitazioni dell’Addaura, precisamente nell’area di via Annibale. La progettazione esecutiva dei lavori non sarà pronta prima del gennaio del prossimo anno. Esiste già uno stanziamento di 30 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza della parete che va dall’Addaura sino al cimitero dei Rotoli.

«Una situazione estremamente preoccupante – è il commento del sindaco, Leoluca orlando, e dell’assessora Prestigiacomo –, che gli uffici stanno seguendo giorno per giorno e rispetto alla quale abbiamo sollecitato un urgente riscontro del Commissario regionale. Abbiamo già espresso di valutare, sulla base dei pareri e delle relazioni dei tecnici, l’adozione di un provvedimento di allontanamento temporaneo, fornendo ove necessario e richiesto un supporto alle famiglie.

Dovrà poi essere l’ufficio del Commissario regionale, nei tempi più brevi possibili, a valutare se e come la situazione sia risolvibile per mettere in sicurezza l’area, restando la tutela della salute e dell’incolumità la priorità assoluta».