L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla nuova ordinanza firmata dal governatore Musumeci. Stop alle tendopoli di prima accoglienze. Nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari «sono vietati gli eventi al chiuso, mentre per quelli all’aperto si fa riferimento alle linee guida recepite dal Dpcm e predisposte dalla Conferenza delle Regioni, individuando i principi di distanziamento, obbligo della mascherina e riduzione della capienza massima per garantire il distanziamento previsto nelle aree destinate al ballo». L’ordinanza regionale invita anche le Prefetture e i sindaci a predisporre controlli, prevedendo inoltre il massimo delle sanzioni amministrative per i trasgressori. In particolare, «nelle

serate di Ferragosto, per agevolare l’organizzazione di controlli adeguati da parte delle autorità di pubblica sicurezza competenti», è stato disposto «l’obbligo di comunicazione entro le 48 ore antecedenti all’evento per gli esercenti delle attività destinate al ballo e con afflusso di pubblico numeroso».