L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla manifestazione a Mondello per chiedere più spazi liberi.

I ragazzi di “Esc” chiedono le dimissioni dell’assessore Toto Cordaro, “colpevole” d’aver rinnovato fino al 31 dicembre 2033 senza gara pubblica la concessione della spiaggia di Mondello per un canone annuo “irrisorio” di 42.000 euro alla società Italo-Belga. Sabato scorso tanti cittadini si sono ritrovati davanti allo stabilimento di viale Regina Elena con megafono alla mano.

«Sarei felice di incontrare l’associazione Esc – dice l’assessore regionale al Territorio, Totò Cordaro – perché chi può dare una mano in una causa comune è il benvenuto in un confronto schietto e leale. Dico solo una cosa, però: noi non abbiamo una nostra polizia.

Contro l’affollamento in spiaggia non posso fare niente perché la polizia demaniale è la capitaneria di porto. Sarei anche lieto di valutare le infrazioni con sanzioni ed eventuali revoche di concessioni ma, ad oggi, non ci sono state segnalazioni da parte della Capitaneria quindi ritengo che, tutto sommato, irregolarità, atti illegittimi o illegali non ce ne siano».