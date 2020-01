L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui giovani del Palermo. La squadra rosanero si conferma in coda alla classifica delle squadre del Girone I per l’utilizzo degli under in campionato. La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la nuova graduatoria «Giovani D Valore» e il club rosanero, con 121 punti,è davanti solamente alla Cittanovese (unica squadra di tutta la Serie D a zero, non avendo under di proprietà). La dimostrazione di come il Palermo stia facendo affidamento sui giovani solamente rispettando i vincoli di regolamento. La società vorrebbe proseguire con i ragazzi che ci sono, anche quelli bocciati dal campo o dal tecnico. L’unico under preso sul mercato è stato Silipo, necessario per colmare un buco sui classe 2001. Alcuni under sono ritenuti inadeguati a questo livello, Mendola, Marong e Bechini non hanno mai messo piede in campo, Ferrante ha giocato solamente i minuti di recupero nella sfida interna con la Cittanovese, mentre Rizzo Pinna ha collezionato un totale di 50 minuti su due spezzoni di gara, senza mai giocare da titolare. Tutti giovani che non hanno convinto Pergolizzi e su cui la società insiste nel voler puntare. Anche da qui nascono alcune incomprensioni, visto che il tecnico avrebbe fatto presente la necessità di avere altri innesti sul fronte under, oltre a Silipo. Tra questi almeno un terzino che potesse dare il cambio a Doda o Vaccaro.