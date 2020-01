L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Savoia, che torna a giocare in contemporanea al Palermo ad un mese di distanza dall’ultima volta. Col Marina di Ragusa, gli oplontini giocheranno alle 14:30, una circostanza che non si era mai verificata nel 2020. L’ultima gara in contemporanea risale allo scorso 15 dicembre (Castrovillari-Palermo e Troina-Savoia, entrambe disputate alle 14.30). I bianchi non hanno ottenuto il consenso dei “mazzariddari” per posticipare il match di 30 minuti.