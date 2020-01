L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della sfida interna col Roccella. Ieri, sul campo del “Tenente Onorato” assenti Doda, Santana e Corsino. Lucera non ha lavorato con il gruppo, colpito da un attacco influenzale, mentre Accardi, Mauri e Rizzo Pinna hanno smaltito la febbre e si sono allenati regolarmente con il resto dei compagni. Tutti e tre sono a disposizione di Pergolizzi per la sfida di domenica contro il Roccella, in programma alle 14.30 al «Barbera».