L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida interna col Roccella. In porta, la soluzione più immediata è Pelagotti fuori e il 2001 Fallani in campo. Questa scelta eviterebbe al tecnico la ricerca di alternative tra i giocatori di movimento: la difesa sarebbe composta da Peretti, Lancini, Crivello e Accardi, salvo ulteriori sorprese che potrebbero portare ad esclusioni eccellenti. A centrocampo sarebbero confermati Martin e Martinelli con un solo under a completare il reparto (Kraja o Langella), in avanti il tridente sarebbe lo stesso schieratolo scorso weekend in Irpinia, con Felici, Ricciardo e Floriano. In questo modo il Palermo avrebbe due 2001(Fallani e Felici) e due 2000, con Peretti e uno dei centrocampisti.