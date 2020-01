L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida interna col Roccella. Kraja e Langella potrebbero anche giocare insieme, ma in questo caso Pelagotti tornerebbe tra i pali. Il sacrificato tra gli over sarebbe Martinelli. In seconda battuta, tra gli under da utilizzare in questa formazione, l’opzione Ambro: sarebbe l’unico classe 1999, ma al momento parte dietro ai due compagni di reparto più giovani. Per l’attacco, come per la difesa, cambia ben poco. Basta che ci sia Felici a garantire la presenza di almeno un 2001. Lo stesso vale in caso di variazione del modulo, perché se Pergolizzi volesse mantenere Martinelli nella formazione titolare, può tornare al «vecchio» sistema col 4-3-1-2. A quel punto, Kraja e Langella sarebbero comunque presenti in squadra, ma con l’albanese utilizzato da trequartista alle spalle delle due punte. Una sarebbe Felici e per l’altra scatterebbe il lancio di moneta: va fuori Floriano che deve ancora integrarsi nei meccanismi di gioco oppure Ricciardo che non segna su azione dallo scorso 3 novembre? Tuttavia, la presenza di Fallani in porta è la soluzione più probabile. Altrimenti, Pergolizzi dovrebbe valutare una rivoluzione tattica, con un 3-5-2 senza esterni di ruolo. Langella a destra e Martinelli a sinistra, con Kraja a completare gli slot per i 2000, Ambro per i 1999 e Felici nel il posto riservato ai 2001. Un’opzione complessa, dovendo adattare due giocatori in ruoli non loro, ma che il tecnico non intende escludere a priori.