L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul silenzio del centro storico di Palermo.

Passata la sbornia di folla del week-end, la città si risveglia stordita. I turisti sembrano spariti di colpo e il Cassaro è avvolto dal silenzio.





In prefettura si susseguono le riunioni del coordinamento interforze e la questura sta per approntare il piano dei controlli che sarà formalizzato in un’ordinanza imminente del questore.