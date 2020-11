L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle problematiche dell’ospedale “Civico” di Palermo.

Dall’11 ottobre all’8 novembre sono stati 2062 i pazienti che sono dovuti ricorrere al Pronto Soccorso dell’ospedale Civico: 677 Covid accertati con un’età media di 62 anni.





E’ lo stesso Massimo Geraci, direttore del Pronto Soccorso del Civico e componente del Comitato tecnico scientifico regionale, ad ammettere che la situazione è complicata:

«Fino a settembre il nostro tasso di occupazione dei posti letto era attorno al 25 per cento, in pratica abbiamo gestito agevolmente il primo periodo del virus. Oggi, invece, dobbiamo trovare l’equilibrio tra chi continua ad arrivare e chi viene dimesso. Se l’aumento dei casi non diminuisce, anche aprire sempre nuovi posti potrebbe non bastare».