L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’appello degli esperti del mondo della sanità.

Nelle loro parole aleggia lo spettro del lockdown. Natale sereno? Ne dubita fortemente Walter Ricciardi, consigliere del Ministero Salute: «La situazione è drammatica, a volte tragica ed è in continuo peggioramento e necessita di assoluti interventi rapidi. Se avessimo preso una decisione il 7 ottobre avremmo avuto un Natale più sereno di quanto sarà adesso. Quelle scene di affollamenti, di gente che si abbraccia e bacia senza mascherina sono tutti prodromi di infezioni gravi. Se continua così staremo tutti chiusi in casa.





Il presidente della Federazione degli Ordine dei medici, Filippo Anelli, è

stato esplicito: «Nell’ultima settimana abbiamo registrato mediamente mille ricoverati e oltre trecento morti al giorno. Se il trend rimarrà invariato, avremo diecimila morti in più e cinquemila pazienti in terapia intensiva. Servono subito misure drastiche, come un lockdown totale».