L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Accorpare i reparti meno impegnati in questa fase per recuperare medici e sanitari di lungo corso da trasferire nelle aree Covid. Rinviare anche tutti gli interventi non urgenti. Così la Regione si prepara a fronteggiare l’onda d’urto dell’aumento dei contagi e dei ricoveri.





«Qualora si rilevassero carenze di organico all’interno dei reparti impegnati nell’assistenza dei pazienti Covid e nello specifico di malattie infettive, pneumologia, Utir e aree d’emergenza – scrive la Rocca – bisogna integrare la dotazione impiegando dirigenti medici strutturati individuati tra discipline equipollenti o affini e successivamente anche in altre unità operative» .