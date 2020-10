L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del prossimo colpo del Palermo. I rosanero trovano l’intesa con Almici e sono pronti a completare la difesa con un terzino, ruolo in cui Boscaglia ha richiesto un rinforzo prima della chiusura della campagna acquisti.



La società di viale del Fante – scrive il quotidiano – ha definito l’accordo col difensore, svincolatosi dal Verona proprio in prossimità del termine della sessione di mercato, in modo da potersi trasferire a parametro zero anche oltre la scadenza fissata dalla Federazione.







Il terzino firmerà un contratto triennale ed è atteso in città nel fine settimana.

Clicca qui per le ultime