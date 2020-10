L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’avvio di campionato del Palermo. Tanto sacrificio, ma zero gol – scrive il quotidiano. Il Palermo è l’unica squadra del girone C a non avere ancora realizzato una rete dopo due giornate di campionato.

Per poter fare un altro passo avanti, il Palermo ha bisogno di scrollarsi di dosso la grande nota negativa di questo inizio di campionato.







Contro la Ternana ha avuto una grande chance Rauti, con un destro dalla distanza, mentre a Teramo gli unici pericoli erano arrivati su calcio piazzato con Floriano e Silipo. Anche questo, probabilmente, è un piccolo miglioramento rispetto a dieci giorni prima. Un progresso che però non è bastato a sbloccare il Palermo, ancora a caccia del primo gol tra i professionisti.