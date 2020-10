L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Gregorio Luperini.

Più che una lettera, un obiettivo.





La «B» per Gregorio Luperini è più di un traguardo: «Ho sudato tanto per arrivarci e la mia intenzione non era quella di scendere di categoria». Poi è arrivata la chiamata del Palermo e lì, per lui, è cambiato tutto:

«Ho ricevuto la chiamata dal direttore e appena è arrivata non ci ho pensato nemmeno due minuti, ho detto ai miei procuratori che la cosa mi interessava e abbiamo fatto velocemente. Mi hanno impressionato per progetto ed ambizione. Il nome e la piazza non devo essere io a presentarli».

«In una squadra come Palermo non mi sento di giocare in Serie C, come chi è venuto l’anno scorso non si sentiva di giocare in D.

Palermo è Palermo, non do peso alla categoria» – ha concluso -.