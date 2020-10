L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’ex rosanero Sandro Vanello, nato a Tarcento in provincia di Udine il

18 giugno del 1948.

Mezzala pura, non velocissima ma con grande visione di gioco e senso

del gol. Sandro Vanello, che al Palermo ha giocato cinque stagioni, dal 1970 al 1975 con 151 presenze e 12 gol, è nella storia del Palermo per essere stato l’unico vero architetto ed oggi, a 72 anni portati brillantemente, vorrebbe ricambiare quello che Palermo gli ha dato con un piccolo regalo.





«Sento parlare spesso di un nuovo stadio a Palermo. Da ex calciatore e da architetto penso sia una follia. Il “Barbera” è uno degli stadi più belli d’Italia e non andrebbe mai mandato in pensione, sono disponibile a un

rendering (il disegno tridimensionale che precede il progetto, ndc) gratuito. Partendo dal prospetto che andrebbe tutelato e valorizzato. Si potrebbe rifare senza spese faraoniche come hanno fatto a Udine.